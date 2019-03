Calcio, Promozione, 26a giornata. Ospedaletti, c'è il temibile Arenzano. Loanesi-Bragno vale doppio

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 26 importante nei vari settori della classifica, con le otto partite che potrete seguire dalle ore 15 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

La capolista Ospedaletti vuole mantenere gli otto punti di vantaggio sulla seconda piazza, ma il match interno contro l'Arenzano non sarà semplice. La Loanesi inseguitrice ospita il Bragno con gli ospiti che non possono fermarsi in chiave playoff.

Sestrese e Taggia vogliono approfittare della giornata, ma dovranno uscire con il bottino pieno dalle trasferte sui campi di Voltrese (si gioca alle ore 17) e Serra Riccò. Il Legino a caccia della vittoria in casa contro il Varazze.

In zona salvezza c'è lo scontro diretto tra Celle Ligure e Sanstevese, mentre per Ceriale e Mignanego trasferte tutte in salita sui campi di Dianese & Golfo e Vallescrivia.