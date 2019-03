Sanremo: 600 gli iscritti alla 'Granfondo', splendida giornata di sole e promozione del territorio (FOTO)

La splendida giornata di sole ha fatto da cornice per la 'Granfondo' di Sanremo che ha visto quasi 600 iscritti alla competizione matuziana nel week end di ciclismo che in provincia si è aperto con la Milano-Sanremo e si concluderà questo pomeriggio con l’arrivo della Cuneo-Imperia.



Nel mezzo la Gran Fondo, corsa che conserva il suo fascino che si conferma nelle presenze di turisti, molti dei quali stranieri segnalati anche per la giornata di oggi nella cittadina matuziana. Una promozione del territorio arricchita dallo speciale di Sky Sport.



A trionfare Ricardo Pichetta che ha concluso il percorso in 2 ore, 52 minuti e 39 secondi. Dietro di lui Andrea Gallo con un distacco di 3 secondi, seguito a pochi millesimi da Julien Camellini.



Tra le donne prima è Valentina Carretta con un tempo di 3 ore, 6 minuti e 42 secondi. Seconda Annalisa Prato che ha concluso la gara in 3 ore 7 minuti e 1 secondo. Terza piazza per Olga Cappiello in 3 ore 12 minuti e 48 secondi.



Lo start è stato dato questa mattina dal Sindaco Alberto Biancheri e dal delegato provinciale del Coni Alessandro Zunino. Nel pomeriggio la premiazione con Zunino e l’Assessore allo Sport Eugenio Nocita. Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche il ciclista professionista Oliviero Troia che dal palco ha raccontato la sua Milano-Sanremo corsa ieri.



Le fotografie sono di Tonino Bonomo.