Baseball: due giovani atleti del Sanremo ad un raduno per la selezione della nazionale Under 15

Due giovani atleti del Sanremo Baseball, Gioele Tarassi e Donato Catalano, erano presenti ieri a Rovigo ad un raduno di selezione riservato agli atleti nati nel 2005.

Il manager dell’Italia Under 13 e Under 14, Davide Sartini (assistito dai pitching coaches Lucio Taschin e Mario Benetti, dai coach Raffaele Gentili e Luca Costa e dal preparatore atletico Daniele Santolupo) li ha convocati insieme ad altri 38 atleti e li ha impegnati in una giornata di allenamento. Varie ‘stazioni’ di battuta, presa da interni e da esterni, lanciatori e ricevitori gli hanno consentito una prima scrematura.

Alla selezione di ieri ne seguirà un’altra (sempre di 40 atleti) che consentiranno la scelta di 25 giovani che parteciperanno ad un camp della Major League a Ronchi dei Legionari, tra il 29 luglio ed il 2 agosto. Tra tutti verranno selezionati quelli che saranno i futuri innesti per la nazionale Under 15. I due matuziani hanno ben figurato tra i convocati per questa selezione che, ricordiamo, è composta da ragazzi già di per sé ben preparati e di spicco, provenienti da squadre di alto livello.

L’allenamento dei biancoazzurri era sicuramente tale da fornire loro ottime chance e, conoscendoli, non dovrebbero essere stati traditi dalla propria emotività (visto che si parla di Nazionale). L’esito della convocazione che verrà comunicato a maggio.