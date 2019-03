Tiro con l'arco. Arcieri San Bartolomeo al Mare, buoni i risultati nel fine settimana

Ultima gara indoor della stagione per gli arcieri gialloblù. Domenica a Adarza Ligure si è svolta una gara indoor 25 + 18 metri, ultima gara indoor per gli arcieri San Bartolomeo al Mare.

Tra le allieve divisione olimpica primo posto per Martina Ferraro che stabilisce record personale. Nell'Arco nudo senior femminile terzo posto per Monica Tofarelli, nei master sesto posto per Cesare Prette, nono per Maurizio Gabrielli, decimo per Giuseppe Capalbo, quattordicesimo per Salvatore D'Amico. La squadra master si aggiudica il primo posto con Prette, Gabrielli, Capalbo.

Dal 7 aprile inizieranno le gare di tiro di campagna e a maggio quelle di tiro alla targa.