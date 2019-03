Calcio, Serie D. Sanremese, l'uomo in più del rush finale è Loreto Lo Bosco

La Sanremese ritrova la vittoria in campionato e dopo tre pareggi consecutivi i matuziani riescono ad allungare sulla terza posizione in classifica del Savona con gli striscioni, che hanno una partita in meno, ora staccati di otto punti.

Secondo posto decisivo. In chiave di ripescaggi la prossima estate sarà molto importante vincere i playoff da secondi in classifica. I biancoazzurri hanno ritrovato lo smalto dei giorni migliori e contro l'Arconatese, nonostante l'addio di Lella in settimana che ha rescisso con il club di Corso Mazzini, i matuziani hanno brillato.

Lo Bosco show. Tra i giocatori di spicco in terra lombarda ecco Loreto Lo Bosco. L'attaccante, reduce da un periodo non semplice per un infortunio rimediato a Chieri, è andato subito a segno contro l'Arconatese creando molte occasioni. Lo Bosco sarà l'uomo in più per la squadra di mister Lupo in questo rush finale.

Calendario. Ma andiamo a dare un'occhiata alle ultime sei tappe dei matuziani nella regular season. Saranno tre i match interni al 'Comunale' per Spinosa e compagni che dovranno saltare gli ostacoli Sestri Levante (31 marzo), Lecco (14 aprile ma con i lombardi con molta probabilità già promossi) e Casale (28 aprile). Le ultime trasferte della stagione regolare saranno sui campi di Bra (7 aprile), Inveruno (18 aprile) e Borgosesia (5 maggio).