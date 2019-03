Calcio a 5 femminile. Don Bosco Valle Intemelia verso i playoff. Busacca: "Soddisfatto del nostro percorso"

Il Don Bosco Valle Intemelia targato calcio a 5 femminile chiuderà mercoledì sera in casa la prima fase della stagione. A far visita alle biancorosse, fresche di qualificazione ai playoff, saranno le genovesi del Città Giardino Marassi.

Alla vigilia mister Ivan Busacca traccia un bilancio stagionale: "Per essere il primo anno che giochiamo calcio a 5 sono molto soddisfatto del nostro percorso, siamo partiti bene poi un calo dove abbiamo avuto qualche giocatrice con qualche problema fisico, dovevamo ritrovare la condizione e lavorare anche sulla parte attentiva che in gara a volte era superficiale, ma siamo migliorati come unione e come gioco e ne sono felice".

"La nostra squadra è formata da ragazze molto giovani e da giocatrici con esperienza come la Marino e la Cerato che hanno trascinato le compagne aiutandomi nel lavoro. Sono felice ed orgoglioso di questo gruppo che è molto legato e sta crescendo anche come numeri".

Sulla sfida contro le genovesi il tecnico è sicuro: "Mi aspetto una bella gara, le avversarie sono una squadra che gioca bene e verranno per dare il massimo ma le ragazze sono determinate a finire l'ultima partita di campionato nel migliore dei modi, noi ci faremo trovare pronti per andare ai playoff".