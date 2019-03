Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, che succede? Le ultime quattro tappe dei granata sono fondamentali: è caccia alla salvezza

Il Ventimiglia non riesce ad uscire dal tunnel che lo sta spingendo sempre più nelle sabbie mobili della classifica del campionato di Eccellenza.

Trend negativo. Il cambio tecnico tra Soncin e Gatti al momento non ha regalato l'effetto sperato, anche se la compagine granata non è fortunata in questo momento delicato. Con il neo allenatore in panchina i granata hanno pareggiato a Pietra Ligure (1-1), superato in casa la Genova Calcio (2-0), ma è caduta contro Albenga (0-1), Molassana (1-2) e Cairese (1-2): un totale di soli quattro punti in 450 minuti di gioco.

Leader decisivi. A prendere in mano il gruppo devono essere i senatori della squadra granata. Capitan Principato, Scognamiglio, Mamone, Alberti, Cafournelle, Galiera e Daddi sono solo alcuni dei leader di questa squadra. Servono loro ai tanti giovani di qualità (Fraticelli, Alfonso Rea, Danilo Rea, Ierace e Felici su tutti) che compongono la rosa granata in questo momento delicato della stagione.

Le ultime tappe. Da qua al 5 maggio i frontalieri devono cambiare rotta di marcia con quattro tappe decisive per mantenere la categoria e recuperare i cinque punti di distacco dalla salvezza diretta. Il Ventimiglia affronterà in casa Rapallo (31 marzo) e Imperia (28 aprile), mentre in trasferta saranno di scena sui campi di Sammargheritese (7 aprile) e Finale (5 maggio): serve un filotto positivo.

VENTIMIGLIA, LE ULTIME QUATTRO TAPPE

Domenica 31 marzo: Ventimiglia - Rapallo

Domenica 7 aprile: Sammargheritese - Ventimiglia

Domenica 28 aprile: Ventimiglia - Imperia

Domenica 5 maggio: Ventimiglia - Finale