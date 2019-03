Calcio. Il Don Bosco Valle Intemelia si tinge sempre più di rosa: nasce la squadra femminile Juniores

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si tinge sempre più di rosa. Da quest’anno, infatti, la società ha deciso di dare spazio anche alle calciatrici.

Viste le grandi soddisfazioni della nuova squadra femminile, che sta partecipando al Campionato Regionale Calcio a 5 femminile, la società ha deciso di formare anche una squadra femminile juniores.

Già alcune ragazze hanno aderito a questo nuovo progetto, nato grazie all’impegno e alla disponibilità di Claudio De Nunzio, responsabile della sezione calcio femminile: Sarah Di Giovanna, Arianna Laura, Giada Riccobuono, Wahiba El Katani, Melissa Esposito, Chiara Sorriento, Siria Altomare, Ninfa Ballestra, Shaima Rezaiem, Shada Rezaiem e Andrea Cento.

"Siamo felici che così tante ragazze hanno deciso di aderire a questo nuovo progetto, se qualcuna volesse aggregarsi sarà sempre la benvenuta, abbiamo bisogno di un bel numero per poter partecipare ai tornei e ai campionati – afferma Claudio De Nunzio – Crediamo molto in questo progetto e nelle ragazze che sono molto brave. Ringrazio ognuna di loro per aver deciso di entrare a far parte della famiglia del Don Bosco Vallecrosia Intemelia".