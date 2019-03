Calcio, Prima Categoria. Camporosso-Don Bosco Valle Intemelia, derby ricco di rivalità dai mille contorni

Il campionato di Prima Categoria domenica prossima mette sul piatto un match non come gli altri. In campo scenderanno Camporosso e Don Bosco Valle Intemelia, due squadre con obiettivi diversi pronte a prendersi la scena: ma come ci arrivano rossoblù e biancorossi a questo sentito appuntamento?

Base rossoblù. Il Camporosso di Luci sta bene, anche se nell'ultimo turno ha dovuto subìre il primo stop del 2019. Sul campo dell'Altarese Grifo e compagni sono caduti in maniera inaspettata, scivolone esterno (il primo della stagione) che non ha causato grandi allontanamenti dal primo posto della capolista Veloce Savona.

Luci in settimana dovrà lavorare per fare arrivare al meglio i suoi ragazzi in vista del derby interno e nella giornata di ieri l'esperto Lorenzo Messineo ha ripercorso anche il suo passato in biancorosso. Il Camporosso deve difendere la seconda posizione e provare ad insidiare la prima piazza con uno scatto quando mancano quattro turni alla fine.

Casa biancorossa. Situazione completamente diversa in casa Don Bosco Valle Intemelia. I biancorossi di mister Medori sono in una fase non semplice, causa delle troppe assenze per infortuni che hanno condizionato la stagione.

La salvezza matematica deve ancora arrivare e i biancorossi dovranno affrontare il match sul campo dei rivali del Camporosso senza una pedina di esperienza e fondamentale come il difensore Andrea Giglio, espulso contro l'Aurora. Il 3-5 subìto contro i valbormidesi è lo specchio della stagione di un Don Bosco Valle Intemelia che sembra aver perso certezze: e ora il match che vale una stagione.