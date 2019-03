Calcio, Serie D. Sanremese, a tu per tu con Luigi Castaldo: "In qualsiasi momento società e staff possono contare su di me. Tengo tantissimo a questa maglia"

In casa Sanremese nello Spazio Interviste, oltre alle dichiarazioni rilasciate da mister Alessandro Lupo, ci sono anche le parole rilasciate al nostro quotidiano online del difensore centrale Luigi Castaldo:

"Per me è stata una stagione un po' particolare - esordisce il difensore biancoazzurro - in quanto l'infortunio importante che ho avuto mi ha penalizzato. Ho la fiducia di società, staff tecnico e sanno che in qualsiasi momento possono contare su di me. Tutto questo penso di averlo dimostrato quando sono stato chiamato in causa anche per solo un minuto ho sempre dato il massimo dando senso di appartenenza a questa maglia a cui tengo tantissimo: voglio finire nella miglior maniera possibile centrando l'obiettivo dei playoff".

Castaldo guarda al Sestri Levante e torna sulla vittoria contro l'Arconatese: "Siamo nel finale di stagione e le partite è sempre difficile affrontare le squadre che lottano per la salvezza. Noi veniamo da una prestazione e vittoria importante - sottolinea Castaldo - dove è stata una partita maschia e dura. Abbiamo meritatamente vinto.

L'importante, come ha detto il mister, è stato aver ritrovato quello spirito di squadra che nelle ultime tre partite sia per sfortuna che per meno bravura nostra, sia per aver affrontato squadre diverse dall'andata, sono andati a mancare i tre punti".