Calcio, Serie D. Sanremese, la fiducia di mister Lupo in vista delle ultime sei tappe: "Fiducioso per questo finale di campionato, con Lo Bosco abbiamo un equilibrio totale. Lella? Argomento che non voglio trattare"

In casa Sanremese si guarda con fiducia alle ultime sei tappe che potrebbero valere la migliore posizione assoluta nella griglia dei playoff. Nello Spazio Interviste del martedì è intervenuto a Rivierasport.it mister Alessandro Lupo.

Mister Lupo, sei fiducioso per queste ultime sei partite di campionato? "Si, sono fiducioso per le ultime sei partite di campionato, contro l'Arconatese ho rivisto una squadra brillante che era felice di provare certe cose avendo tante occasioni".

Avete ritrovato Loreto Lo Bosco: sarà per voi l'uomo in più? "Lo Bosco? Abbiamo avuto molte difficoltà nelle partite precedenti perchè non c'era lui, la squadra con Loreto in campo ha un equilibrio totale. Lui è un giocatore completo e quest'anno lo vedo molto motivato".

Prossimo avversario il Sestri Levante: "Il Sestri Levante è un avversario ostico, squadra giovane che ha molto entusiasmo. Sarà una partita difficile".

Capitolo Lella: cosa è successo con il giocatore? "Lella? E' un argomento che io non voglio trattare".