Tennis. Challenger Marbella: il sanremese Gianluca Mager protagonista in Spagna, ma il match con Domingues è da terminare

CHALLENGER MARBELLA

MAGER-DOMINGUES 7/5 6/7 0/0

Il tennista sanremese Gianluca Mager, numero 188 della classifica ATP, è protagonista questa settimana al Challenger di Marbella. Sulla terra rossa spagnola il matuziano allenato da Matteo Civarolo, deve continuare il match del primo turno contro il portoghese Domingues dopo l'interruzione di ieri.

Match equilibrato, poi lo stop. La sfida è in perfetta parità e prima della sospensione, la racchetta matuziana dopo aver vinto in maniera non semplice il primo set per 7/5 ha ceduto nel tie-break del secondo set. Oggi la sfida proseguirà (da definire l'orario) e in caso di passaggio del turno, Mager andrà ad affrontare nel secondo turno l'argentino Bagnis.

Vi aggiorneremo sulla sfida appena riprenderà.