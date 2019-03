Pallamano: fase ad orologio interregionale, vittoria casalinga del Team Schiavetti Imperia contro il Molteno

Vittoria casalinga per gli Under 19 del Team Schiavetti Pallamano Imperia che sabato scorso hanno incontrato il Molteno nella seconda giornata della fase ad orologio del campionato interregionale ligure-lombardo di categoria.

L'incontro per la squadra di casa, orfana del centrale Lurgio ancora infortunato e del pivot Campuzano assente per motivi personali, non parte proprio benissimo, nel primo quarto d'ora si gioca punto a punto e al 15esimo il risultato è di pareggio 8-8, poi finalmente il cambio di rotta e i camillini cominciano a macinare un buon gioco e a segnare il passo, tanto da concludere il primo tempo in vantaggio per 17-10. Anche nella seconda frazione di gioco gli imperiesi non mollano la presa mantenendo le distanze e addirittura raddoppiando il distacco: per i lombardi che cercano di limitare i danni non c'è storia, il match termina con un secco 33-19.

“E' stata una bella dimostrazione di forza - commenta mister Pappalardo - dopo un inizio incerto hanno preso in mano le redini della partita ed è stata una vittoria corale, voluta e conquistata da tutta la squadra”. Il prossimo appuntamento sarà di nuovo in casa, al Palasancamillo di via Felice Musso, sabato prossimo alle 18 dove i rossoblù affronteranno i forti capoclassifica del Cassano Magnago.

Questa la rosa dei giocatori: Andrea De Luca e Raul Madara (portieri), Alessandro Cucé (10 reti), Gabriele Decanis (3 reti), Gabriele Garelli (2 reti), Raffaele Iorio (2 reti), Mohamed Lahbyeb, Daniele Martino (7 reti), Pietro Tambone (8 reti), Matteo Tucci (1 rete). Allenatore: Emanuele Pappalardo. Dirigenti: Tonino Luppino, Roberto Lurgio, Domenico Martino.