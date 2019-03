Calcio, Serie D. Sanremese, Michael Fiore pensa al presente: "L'obiettivo è rendere al massimo in questo finale di campionato"

In casa Sanremese è intervenuto durante lo Spazio Interviste, oltre a mister Alessandro Lupo e al difensore centrale Luigi Castaldo, anche il giovane terzino destro Michael Fiore, ex Primavera del Venezia.

"Manis ci sta dando una grande mano". Fiore è un under che fa parte della difesa matuziana, tra le più giovani insieme a Giubilato e in questo momento Montanaro, visto lo stop di Anzaghi: "In questa difesa ci voglio mettere anche Marco Manis, portiere di grande esperienza che ci sta dando una grande mano, aiutando noi tre under a rendere nel migliore dei modi. Sappiamo quanto lui ci tenga a rimanere con la porta inviolata".

Il terzino destro pensa al presente: "Il futuro? Il mio obiettivo ora è quello di affrontare al meglio queste sei partite più quelle dei playoff nel migliore dei modi: vogliamo vincere gli spareggi".