Freccette: Hohenester supera La Cava all'ultima gara 53-49

Conclusi con la disputa della ottava prova i Gran Prix ufficiali F.i.G.F. . Nikolas Hohenester D.C. Werder Diabolik , con la vittoria nell’ultimo torneo si è aggiudicato la classifica finale, superando sul filo di lana Samuele La Cava completa il podio Thomas Hohenester. Sono stati tornei partecipati con un buon livello di gioco con risultati mai scontati.



Classifica primi 10 classificati:





Pos 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8* Tot 1 Nikolas Hohenester 12 12 5 1 7 3 3 10 53 2 Samuele La Cava 7 5 7 3 9 10 5 3 49 3 Thomas Hohenester 5 3 x 1 12 5 10 7 47 4 Anthony Bongiorno 9 5 3 10 5 3 x x 35 5 Viorel Tulbo x 7 7 x 5 5 5 5 34 6 Giuseppe Di Bella 5 9 5 x 7 1 3 3 33 7 Gianni Butteri 7 x 5 3 3 3 7 3 31 8 Tamara Wolff 3 5 9 3 3 1 1 3 28 9 Bal Fatih 5 7 1 x 3 7 x x 23 10 Paolo Pesce 3 1 3 3 3 1 3 5 22



Anche nella zona levante della Liguria si è concluso con la vittoria un po'a sorpresa per il giovane Ken Tamares, che grazie alla costanza di partecipazione ha superato il più esperto papà JoJo Tamares (comunque vincitore di tutte le prove a cui ha preso parte), sul terzo gradino del podio sale un sorprendente Pierino Olivarello,che in questo ultimo anno ha dato segni di crescita importanti.



Classifica Singoli finale:

pos 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Tot 1° KEN TAMARES 3 7 10 3 10 7 10 5 55 2° JOJO TAMARES 10 10 x 10 x 10 X 10 50 3° PIERINO OLIVARELLO 3 3 7 3 1 1 7 7 32 4° MIRKO BADIALE 7 5 1 5 3 5 X 5 31 5° VALERIO SPREA 1 1 3 5 7 3 5 1 26 6° ANDREA VIVIANI 5 5 1 3 1 1 5 3 24 7° CESARE BACIGALUPO 1 1 1 1 5 5 1 3 18 8° CHRISTIAN REKSTEN 1 3 5 x 5 1 1 x 16 9° RICKY MEDRANO 1 1 1 1 3 3 3 3 16 10° MAURO BONFANTI 5 3 X 7 x x X x 15



I primi quattro di entrambe le classifiche sono qualificati per le finali italiane di singolo e di doppio in programma a Pieve di Cento il 27 e 28 Aprile. Accedono alla fase finale di diritto il vincitore del Campionato Regionale in programma il 7 aprile a Rapallo, e i giocatori che sono in classifica nazionale nelle prime 16 posizioni.