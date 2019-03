Motori. Tutto pronto ad Arma di Taggia per la seconda tappa degli Assoluti d'Italia Voppa FMI Coppa Italia Maxxis di Enduro

La seconda tappa degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro è ormai alle porte.

Domenica 31 marzo ad Arma di Taggia scatterà infatti la terza prova della stagione del massimo campionato nazionale con l’organizzazione del Moto Club Sanremo che per il secondo anno consecutivo è chiamato ad ospitare gli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro. Come nel 2018, la prova ligure sarà impegnativa ed affascinante; percorso e speciali sono spostate nella zona di Taggia, con la speciale sulla sabbia situata nella stessa area dello scorso anno, mentre l’Enduro Test e l’Extreme Test X-CUP Motocross Marketing – Galfer sono collocate in località Cipressa.

Il percorso di gara è sviluppato su una lunghezza di 50 km nell’entroterra ligure; subito dopo la partenza i concorrenti al via si cimenteranno nell’Airoh Cross Test sulla spiaggia di Arma di Taggia; a seguire un trasferimento verso la montagna accompagnerà i piloti, tra sentieri e mulattiere, all’Enduro Test. Terminata la speciale in linea, un breve tratto di trasferimento condurrà i riders al C.O. di assistenza, al quale seguirà l’Extreme Test X-CUP Motocross Marketing – Galfer, dove un fondo roccioso e di ciottolato impegnerà i concorrenti e regalerà un grande spettacolo agli appassionati. Il tutto sarà ripetuto per quattro volte, con l’Airoh Cross Test che sarà affrontata per un quinto passaggio all’ultimo giro prima del rientro al Paddock.

Ma oltre alla gara, ricco è il programma di contorno con diversi appuntamenti da non mancare. Venerdì 29 marzo, alle ore 18.00 presso Villa Boselli (situata a poca distanza dal Paddock) si svolgerà la Conferenza Stampa di Presentazione della manifestazione e l’inaugurazione della mostra fotografica per la celebrazione dei 90 anni del Motoclub Sanremo.

A seguire il Convegno "Enduro/Territorio: una regola chiara che intende il diritto e il dovere. Può esistere una convivenza ed una condivisione del territorio?", una tavola rotonda con gli enti locali e le rappresentanze di Organi coinvolti sul territorio nelle attività motoristiche. L'obiettivo finale è quello di agevolare i rapporti tra la FMI e gli enti locali, avvicinando le leggi regionali alle attività motoristiche federali, dall'organizzazione degli eventi alla libera pratica sul territorio, temi costantemente attuali.

Sabato 30 marzo invece, i big dell’Enduro vi aspettano alle ore 17.45 per la Sessione Autografi 24MX presso il Paddock Enduro (Parcheggio Area 24). Sempre sabato rimanete connessi con i nostri canali social: nel pomeriggio verrà estratto il nome del vincitore del 24MX Contest. Il fortunato si porterà a casa la maglia da gara autografata del campione Andrea Verona, reduce da una grande impresa in terra tedesca con una spettacolare doppia vittoria nella classe Junior!