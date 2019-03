Judo: sabato prossimo dopo 10 anni riprende alla 'Conrieri' il Trofeo città di Bordighera'

Si svolge sabato prossimo dalle 9.30, alla palestra 'Conrieri' di via Pelloux, il 'Trofeo Città di Bordighera', una gara di Judo per ragazzi. La maniefestanzione avrà un tocco di internazionalità grazie alla numerosa presenza di atleti provenienti dalla Francia. Tra questi Benjamin Darbelet, campione di Judo tra il 2000 e il 2010, che vanta numerose medaglie europee ed internazionali ed una medaglia d’argento ai giochi olimpici di Pechino 2008.

Il Campione sarà premiato con una targa dall’Assessore allo sport Stefano Gnutti, che sostenuto la realizzazione di questa importante manifestazione. Sono circa 150 gli atleti iscritti al momento provenienti da tutti i club della provincia di Imperia, ma anche dal Piemonte e dalla Lombardia; l’evento è stato organizzato dallo Yoshin Ryu Judo, una realta sportiva che è attiva fin dal 2004 su Bordighera e che, in passato, è stata autrice di eventi simili di grande successo.

“E’ un vero piacere per noi - spiega il M° Giacomo Bovenzi - riprendere la nostra bella gara, che si era interrotta 10 anni fa, ed è la dimostrazione di una coesione tra tutti i nostri atleti e i loro genitori che si sono fatti volontari per la riuscita dell’evento, segno che la società sta lavorando bene”.

Gli atleti al termine della gara, che tra l’altro vedrà anche una versione 'a squadre', saranno premiati con coppe e medaglie che sono state offerte dal Ristorante 'Il Giardino' di Vallebona, per poi passeggiare verso il centro di Bordighera, dove li aspetta un gelato offerto dalla Gelateria “Coco’s”. Non manca nulla quindi per il successo di questa manifestazione, se non un caloroso pubblico che venga a sostenere il campioni del futuro.