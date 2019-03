Imperia: lutto nel mondo del calcio provinciale per la scomparsa dell'arbitro Raffaele Astorino

E' morto l'arbitro imperiese Raffaele Astorino, un'istituzione per il calcio ponentino, e non solo, con all'attivo oltre 6000 partite dirette in più di 40 anni di carriera, che gli sono valse il premio per benemerenza alle attività sportive consegnato dall'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio.



Astorino è morto all'età di 74 anni alla clinica Sant'Anna. Diversi i messaggi di cordoglio nella mattinata di oggi. Alla sua famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.