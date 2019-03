Ospedaletti Calcio, associazione Allenatori e Ventimiglia Calcio si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Raffaele Astorino

L’Ospedaletti Calcio esprime cordoglio e la propria vicinanza ai famigliari di Raffaele Astorino, scomparso a seguito di un grave problema di salute. L’intero team Orange vuole ricordare la figura professionale e umana di Astorino, pilastro della sezione imperiese della Figc e arbitro dalle indiscutibili qualità.

Anche l'associazione ‘Allenatori della Provincia di Imperia’ esprime il cordoglio per il decesso di Raffaele Astonino, grande arbitro e soprattutto grande collaboratore della sezione imperiese della Figc, scomparso prematuramente ieri all’età di 74 anni. "Il Presidente e il Direttivo a nome di tutta l'Associazione Allenatori si uniscono al dolore per la scomparsa di Raffaele ed esprimono alla moglie Maria Teresa e a tutta la sua famiglia le proprie condoglianze. Con affetto gli mandiamo un nostro grande abbraccio in questo difficile e triste momento" fanno sapere dall'Aiac.

Il Ventimiglia Calcio si unisce al dolore della famiglia Astorino per la scomparsa di Raffaele, 74 anni, già segretario del Comitato provinciale Lnd e arbitro con oltre seimila partite all'attivo che gli sono valse un premio consegnato dall'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio.

Anche la Dianese & Golfo, con il Presodente Luca Spandre, gli atleti, i dirigenti e tutto lo staff si unisce al dolore per la scomparsa del ex segretario della Figc, delegazione di Imperia Raffaele Astorino.

La Federazione Calcistica di Seborga e la Federazione Calcistica Tera Brigasca-Riviera dei Fiori ricordano con immenso affetto l’arbitro per eccellenza del Ponente Ligure Raffaele Astorino: “La nostra storia è legata fin dall’inizio a Raffaele che fu guardalinee nell’indimenticabile esordio della nazionale del Principato contro Sealand ad Ospedaletti nell’agosto 2014 ed ha poi arbitrato innumerevoli volte i nostri club Pro Seborga e Bajardo-Realdo. Ci mancheranno tantissimo la sua simpatia, la sua eleganza nel dare del ‘lei’ a tutti i giocatori e la passione per il calcio che lo ha portato ad arbitrare più di 6.000 partite in carriera fino ai primi mesi di quest’anno. Da parte nostra le più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Asto!”