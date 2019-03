Per Riviera Implantology "salute e sport" sono un binomio vincente 

È meritevole il recente impegno di Riviera Implantology di sponsorizzare il Tennis Sanremo 1897, per sostenere con convinzione lo sport giovanile in ambito locale. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere un'attività che ha come obiettivo il coinvolgimento dei ragazzi, che li istruisce e li indirizza verso uno stile sano di vita e una competitività di puro carattere sportivo. Grazie a questa nuova collaborazione il marchio "Riviera Implantology" campeggerà sulle divise del corpo istruttori e dei 22 ragazzi delle squadre giovanili. “Salute e sport” per lo staff della clinica di Ventimiglia, ubicata in frazione Mortola Inferiore, rappresentano da sempre un binomio vincente, infatti, l'attività fisica sportiva, favorisce il mantenimento di un tono muscolare ottimale e il buon funzionamento dell'apparato dentale costituisce un'efficace prevenzione per molte patologie.

Riviera Implantology Dental Center è un centro di eccellenza per le cure odontoiatriche e offre una pluralità di servizi per la salute della bocca, dall’ortodonzia all’implantologia, alla pulizia dei denti, con seri professionisti e una qualità del servizio impeccabile.

