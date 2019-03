Calcio. Il reverendo diacono della diocesi Albenga-Imperia e arbitro effettivo della Sezione di Imperia Alex Dellerba ricorda così Raffaele Astorino

Il reverendo diacono della diocesi Albenga-Imperia e arbitro effettivo della Sezione di Imperia Alex Dellerba ricorda così Raffaele Astorino:

"Raffaele se ne è andato in punta di piedi come è nello stile di tante persone che ogni giorno, nel nascondimento sanno dedicarsi agli altri e che decidono di impiegare parte della propria vita a favore delle persone sole, colpite dalla malattia che non possono autonomamente provvedere alle proprie esigenze di vita. Raffaele ogni giorno presso l'ospedale di Imperia si dedicava a questo particolare servizio e mi piace sottolineare con quale senso del dovere e professionalità svolgeva quest'opera di volontariato.

Ogni qual volta lo incontravo, mi esprimeva tutto il suo entusiasmo per questo particolare impegno. Nel corso della sua lunga attività prestata prima come Arbitro di calcio e poi come volontario alle dipendenze del comitato imperiese della F.I.G.C.ha saputo sempre affrontare le varie situazioni che gli venivano prospettate, consigliando nella maniera più opportuna le giovani generazioni e non solo, sdrammatizzando con un sorriso quando si manifestavano situazioni controverse.