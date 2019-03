Ottimi risultati domenica scorsa al 'Palaruffini' di Taggia per le atlete della Ginnastica Imperia (Foto)

Si è svolta domenica scorsa, nell'accogliente palasport ‘Ruffini’ di Taggia, la combattuta gara di serie D di ginnastica artistica femminile, organizzata dalla Riviera dei Fiori.

La manifestazione ha visto confrontarsi sui grandi attrezzi (trave, volteggio e corpo libero) circa 170 ginnaste, suddivise per fasce di età e livello tecnico, provenienti dalle province di Imperia, Savona e Genova. La Ginnastica Imperia porta a casa ben 5 trofei, salendo su diversi gradini del podio in 4 categorie differenti: nel livello A, si classifica 3a la squadra Junior Senior composta da Denise Apostu, Federica Belli, Viola Carpena, Camilla Di Gregorio, Francesca Galletta ed Elena Viale.

Nel livello B le atlete della ginnastica Imperia hanno conquistato il più alto gradino del podio, vincendo il prestigioso confronto con altre 7 squadre; ecco i nomi delle ragazze: Asia Abate, Asia Graziani, Eleonora Mattioli ed Alexia Vera.

Nel livello C, il più complesso dal punto di vista tecnico, le Imperiesi si sono imposte sia nella categoria "Allieve" (under 12) con Linda Bardella, Anita Gandossi e Martina Puppo, sia nella fascia di età superiore, vincendo la medaglia d'oro con la squadra composta da Giulia Bongioanni, Giorgia Campione, Alice Giovannoli, Giulia Medda ed aggiudicandosi la medaglia d'argento con Lucia Calcagno, Nicole Capelli, Micol Chapot, Sara Gaggero e Michelle Trosso.

Hanno fornito una buona prestazione anche le atlete più giovani che hanno partecipato al livello"A" (Sonia Airone, Anna Bongiovanni, Benedetta Calamusa, Beatrice Fasciana, Ginevra Scian) e al livello "B" (Melisa Aga, Veronica Bevilacqua, Marta Calcagno, Alice Gramegna), confrontandosi con avversarie che, in alcuni casi, avevano una maggiore esperienza tecnica e sul campo gara.

Molto soddisfatti peri risultati conseguiti e per l'impegno dimostrato dalle ginnaste i tecnici della società: Roberta Amorino, Marco Amorino, Alberto Rovere e Claudio Villone. La più complessa manifestazione di domenica ha seguito quella più ludico-amatoriale di sabato 23, sempre impeccabilmente organizzata dalla ginnastica Riviera dei Fiori al palaRuffini di Taggia, che ha visto incontrarsi ginnasti grandi e piccini alle prime armi.

Questi ultimi, di età compresa tra i 4 ed i 7 anni, hanno affrontato con grande entusiasmo la loro prima "garetta", suddivisa in un esercizio a corpo libero, un percorso motorio ed sequenza di elementi in trave. Esperienza emoziononte molto positiva sia per 20 ginnastine della S.G. Imperia, sia per le istruttrici Giulia Bongioanni, Virginia Calzamiglia, Elena Fabbrini, Francesca Galletta e Chiara Pallastrelli.