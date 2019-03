Calcio a 5 maschile. Serie C: scatta la lotteria dei playoff, lunedì sera spicca Imperia-Airole FC

Il campionato di Serie C di calcio a 5 maschile entra nella fase clou della sua stagione entusiasmante. Definiti i verdetti questa sera scattano i playoff che valgono la qualificazione alla Final Four nel fine settimana del 13-14 aprile che si disputerà al Palazzetto dello Sport di Imperia.

Playoff. L'Ospedaletti, come prima classifica nella Regular Season, parteciperà di diritto alle finali di Imperia, mentre per neroazzurri e Airole FC sarà playoff con il match che si disputerà proprio al palazzetto imperiese lunedì alle ore 21.30. La vincete di questa partita (Gara 1) volerà a Rapallo per sfidare in trasferta il Santa Maria 2013 venerdì 5 aprile alle ore 21. L'altra gara del primo turno dei playoff è quella tra Tigullio e Città Giardino Marassi in campo questa sera alle 20 a Chiavari: la vincente sfiderà il Taggia al 'Marzocchini' giovedì sera (ore 21).

Ospedaletti e Lavagna, vincitori dei rispettivi gironi della prima fase sono qualificate alla Final Four di Imperia.

PLAYOFF

1°TURNO

GARA 1: Imperia-Airole FC (Lunedì 1 aprile, ore 21.30)

GARA 2: Tigullio-Città Giardino Marassi (Sabato 30 marzo, ore 20)

2°TURNO

GARA 3: Taggia-Vicente Gara 2 (Giovedì, ore 21)

GARA 4: Santa Maria 2013-Vincente Gara 1 (Venerdì, ore 21)

Final Four, qualificate: Ospedaletti e Lavagna