Calcio, Eccellenza. Imperia-Finale, i neroazzurri hanno un solo risultato per continuare la rincorsa al secondo posto

Penultima giornata interna per l'Imperia nel campionato di Eccellenza, che dopo l'incontro in programma domenica pomeriggio (ore 15) tra i nerazzurri e il Finale, affronteranno due turni in trasferta, rispettivamente con Rapallo e Ventimiglia per poi chiudere la stagione tra le mura amiche del "Ciccione" contro l'Alassio FC.

L'Imperia arriva a questo impegno nella bella vittoria esterna contro il Molassana mentre il Finale è reduce dal pareggio esterno con la Sammargheritese (1-1).