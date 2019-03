Calcio, Eccellenza. Imperia, partita speciale contro il Finale per Samuele Roda: "Partita fondamentale. La mia esperienza in giallorosso? Positiva e indimenticabile"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... IMPERIA-FINALE

L'Imperia vuole continuare a sognare. I neroazzurri domani pomeriggio (ore 15) ospiteranno il Finale, squadra che non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

Amarcord Roda. Partita chiave per la squadra di mister Colavito che con una vittoria potrebbe anche approfittare dello scontro diretto tra Vado e Genova Calcio. Samuele Roda alla vigilia analizza un match per lui molto speciale.

Samuele Roda, domani partita molto importante per voi: quanto vale la sfida contro il Finale? "E' una partita fondamentale per noi, data la rilevanza dell'avversario. La squadra si è preparata con impegno e scrupolo. Per noi vale tantissimo come tutte le altre partite che seguiranno: le considereremo tutte finali".

Potrete approfittare dello scontro diretto tra Vado e Genova Calcio: quanto credete al secondo posto? "Ci crediamo, perché pensiamo di averne le possibilità e il valore".

Contro il Finale per te è una partita speciale: ci sveli un ricordo positivo e uno negativo della tua esperienza in giallorosso? "La mia esperienza in giallorosso è stata assolutamente positiva e indimenticabile e i ricordi del biennio col Finale sono un bagaglio che mi porterò dietro per tutta la vita. Ricordo con affetto tutti i miei compagni di squadra, lo staff e il clima stimolante che si respirava. L'esperienza più gratificante è stato lo spareggio contro la Massese del primo anno per salire in Lega Pro dove ho segnato. Purtroppo il secondo anno per me è stato condizionato da frequenti infortuni".

E se domani dovessi segnare? "Se dovessi giocare e fare gol esulterei sicuramente, perché il calcio è una competizione leale".