Formula 1. GP Bahrain, la Ferrari si fa bella di notte. Leclerc è strepitoso, prima pole in carriera

Al suo ventiduesimo gran premio in Formula 1, il secondo con la Ferrari, Charles Leclerc conquista la sua prima pole position in carriera. Lo fa nella notte del Bahrain, sul tracciato di Sakhir, rifilando 2 decimi al suo compagno di squadra Sebastian Vettel.

È un fine settimana fin qui dominato dalle rosse, con il monegasco primo in FP1 e FP3, mentre Vettel ha stampato il tempo migliore nelle FP2. Non c'è stata storia in queste qualifiche: tutte e tre le sessioni monopolizzate da Leclerc che domani per la prima volta vedrà partire tutti gli altri dietro di sè.

Mercedes in seconda fila, in crescita le quotazioni della Mclaren con Sainz e Norris entrambi in top ten, da rivedere le Renault con Ricciardo 11° e Hulkenberg 17°. È un weekend che fin qui ha emesso verdetti differenti da quelli dell'Australia, ma come si dice in questi casi, "i punti si fanno la domenica". Domani la Ferrari e Leclerc sono chiamati a dimostrare che i buoni risultati del fine settimana non sono stati un episodio isolato.