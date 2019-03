Calcio, Eccellenza, 27a giornata. Vado-Genova Calcio il clou. Imperia, occasione importante

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 27 molto interessante con il duello a distanza in vetta e per il secondo posto aperto: analizziamo i match in programma nel pomeriggio alle ore 15 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il clou della giornata è la sfida tra Vado e Genova Calcio, con la capolista che vuole confermarsi in vetta anche se contro i biancorossi terzi della classe (a -5 dai rossoblù) sarà uno scontro diretto decisivo. La Rivarolese seconda in classifica sarà impegnata sul campo dell'Alassio FC con i gialloneri pronti a rendere la vita difficile ai genovesi.

L'Imperia ha un'occasione importante in casa contro il Finale, visto che con una vittoria i neroazzurri potrebbero approfittare dei risultati in arrivo dagli altri campi in chiave secondo posto.

La lotta per la salvezza si infiamma con lo scontro diretto fondamentale tra Ventimiglia e Rapallo, mentre è tutto da seguire il derby ponentino con in campo Pietra Ligure e Albenga. La Cairese sarà di scena sul campo dell'Angelo Baiardo. Chiudono questa giornata di campionato le sfide interne di Busalla e Valdivara contro Sammargheritese e Molassana.