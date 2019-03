Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, solo un pareggio con il Rapallo: la cronaca di Pino Fedrighi

VENTIMIGLIA-RAPALLO 0-0

Occorreva solo la vittoria per il Ventimiglia per sperare ancora nella salvezza diretta senza passare dai play-out, ma il risultato di 0-0 contro un altro avversario diretto per la salvezza, il Rapallo, ha fatto intendere, anche se ancora non matematico, che i frontalieri dovranno ricorrere agli spareggi per salvarsi.

Peccato, poichè, oggi, l'approccio alla gara è stato buono, con la possibilità di sbloccare il risultato già in avvio con Galiera e poi nel corso della gara con Daddi e Ala. Solo nel finale di tempo, gli ospiti pericolosi con Paparcone.

Nella ripresa,dopo un inizio favorevole ai locali, con due conclusioni di Daddi, sono venuti fuori gli ospiti che fra 8' e il 22' hanno avuto diverse palle-gol sulle quali, bisogna ringraziare la prontezza di riflessi di Scognamiglio ( sicuramente il migliore dei suoi), che ha evitato la capitolazione.

Vedendo ciò, mister Gatti, metteva in campo Alfonso Rea che creava un po' di scompiglio nell'area ospite, senza tuttavia incidere più di tanto ai fini del risultato.