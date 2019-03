Calcio, Promozione, 27a giornata. Spicca Dianese & Golfo-Ospedaletti. Loanesi, trasferta insidiosa per tenere viva la lotta al primato

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 27 che potrebbe rilevarsi decisiva alla lotta per il salto di categoria: analizziamo i match che potrete seguire alle 15 nel Live Score di Rivierasport.it e Svsport.it

Ospedaletti in Eccellenza già da stasera? Questo esito è possibile solo in caso di una combinazione: gli orange devono superare in trasferta la Dianese & Golfo e se la Loanesi cadesse sul campo del Ceriale il vantaggio della capolista a 270 minuti dalla fine salirebbe a 10, incolmabile.

In chiave playoff Bragno e Sestrese vogliono ipotecare la terza e quarta piazza: savonesi e genovesi ospitano Celle Ligure e Legino. Il Taggia ospita la Voltrese e non può sbagliare se vuole restare in corsa. Anche l'Arenzano vuole continuare la corsa e in casa contro il Vallescrivia vuole proseguire la striscia vincente.

In ottica salvezza match che vale doppio quello della Sanstevese sul campo del Mignanego ultimo in classifica, mentre è stato rinviato Varazze-Serra Riccò.