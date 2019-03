Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, poker che potrebbe non bastare. Mister Pesante: "Siamo matematicamente secondi. La speranza..."

L’Atletico Argentina riprende dopo il riposo come aveva interrotto: una vittoria e altri tre punti in cassaforte.

Oggi tra le mura amiche dello “Sclavi”, i ragazzi di mister Pesante hanno indirizzato subito la partita contro il Taggia B sui giusti binari con un eurogoal di Vecchiotti. Ancora il numero 11 per il raddoppio su assist di Cariello e, in chiusura, tap-in vincente di Siberie su un altro lancio tracciante dell’ispiratissimo Cariello. Doppietta anche per Siberie, che all’ultimo minuto corregge in porta un tiro di Izetta.

Domenica prossima i rossoneri sono attesi ad Andora per il termine della regular season: nel post partita ecco le dichiarazioni in casa rossonera di mister Giampiero Pesante.