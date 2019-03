Calcio, Serie D, 29a giornata. Sanremese, arriva il Sestri Levante: i matuziani a caccia della vittoria (ore 15)

La Sanremese va a caccia della seconda vittoria consecutiva contro il Sestri Levante per ipotecare la seconda piazza nel campionato di Serie D, che vale la miglior posizione nella griglia dei playoff (semifinale e finale in casa).

I matuziani, reduci dalla vittoria sul campo dell'Arconatese, vogliono tornare alla vittoria davanti al pubblico amico. Il successo manca dalla sfida contro lo Stresa e per l'occasione i tifosi biancoazzurri hanno organizzato una coreografia speciale invitando tutti ad indossare una sciarpa biancoazzurra al collo.

Per la sfida di oggi mister Lupo avrà tutti gli effettivi a disposizione e potrebbe optare per questo undici iniziale: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Videtta, Montanaro in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Lo Bosco, Scalzi in attacco.

Potrete seguire la web cronaca Live del match tra Sanremese e Sestri Levante su Rivierasport.it