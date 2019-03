Calcio, Serie D. Sanremese, mister Alessandro Lupo commenta lo 0-0 con il Sestri Levante: "In attacco è mancato qualcosa"

SANREMESE-SESTRI LEVANTE 0-0: IL POST PARTITA

La Sanremese pareggia per la seconda volta consecutiva per 0-0 tra le mura amiche del 'Comunale' e questa volta è il Sestri Levante a strappare un punto: a fine match ecco le dichiarazioni in casa matuziana da parte di mister Alessandro Lupo.

"Abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo sul piano del fraseggio e dell’impostazione – ha dichiarato il mister al termine della gara – in attacco è mancato qualcosa, siamo stati troppo leziosi e non abbiamo mai tirato in porta. Non è un dramma, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto anche perché nell’arco del campionato non è mai successo.

Davanti ho giocatori che possono fare la differenza. Oggi non abbiamo giocato bene dalla trequarti in su, non è questione di moduli o di giocatori, ma è mancato quello. In onestà è un pareggio che loro non hanno rubato".