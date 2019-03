Calcio, Serie D. Sanremese, Pino Fava guarda avanti: "Ai playoff ci aspettano partite toste, dobbiamo arrivare secondi. Il Lecco? Complimenti a società e squadra per la promozione"

In casa Sanremese, dopo le dichiarazioni di mister Alessandro Lupo, arrivano anche quelle del Direttore Generale Pino Fava che analizza la divisione di posta interna contro il Sestri Levante:

"Manteniamo invariato il vantaggio sul Savona, ma con una partita in meno da giocare – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Fava – oggi ho visto un ottimo primo tempo, abbiamo trovato l’ennesima terna arbitrale "infelice" con un rigore contro e diversi fuorigioco inesistenti.

Il DG matuziano fa i suoi complimenti al Lecco promosso: "Arriva la matematica promozione in Serie C per il Lecco e voglio fare i complimenti alla loro società e alla squadra che hanno meritato di vincere il campionato.

Fava guarda ai playoff: "Ai playoff ci aspettano partite toste, ma se riusciremo ad arrivare secondi avremo la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico e con due risultati su tre a disposizione. Questo è il nostro obiettivo per fare meglio dell’anno scorso e per dare alla città la possibilità di discutere gli eventuali ripescaggi vista la confusione che c’è in Serie C”.