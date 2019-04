Baseball: nonostante alcune defezioni grande successo per la due giorni dedicata al 'Torneo Cecoli'

Si è conclusa ieri pomeriggio, la due giorni dedicata allo svolgimento del ‘Torneo Cecoli’, giunto quest'anno alla settima edizione. Il torneo è dedicato alla figura di Fulvio Cecoli che si è occupato del Sanremo Baseball per quasi 40 anni e che per almeno 30 è stato un punto di riferimento per il baseball in generale. Per il Sanremo era stato giocatore, allenatore, quindi Dirigente e, negli ultimi anni, General Manager. Sotto la sua guida tecnica il Sanremo Baseball ha raggiunto il traguardo della massima serie in Italia.

Il torneo ha rischiato di non poter essere svolto a causa della defezione comunicata all'ultimo momento da alcune squadre impegnate con le prime partite di campionato. Ma la partecipazione delle restanti a permesso invece lo svolgimento di un doppio turno di partite, con grande divertimento per tutti. La vittoria finale è arrisa alla compagine dell’Oltretorrente (squadra parmense) che tra l'altro ha fatto man bassa di molti premi individuali. Lo Sharks Sanremo Riviera si è classificato al secondo posto, mentre la Cairese (altra squadra ligure) al terzo.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza e con l’intervento dell'Assessore allo sport, Eugenio Nocita, e del Delegato Regionale Fibs, Gaspare Palizzotto (che hanno entrambi ricordato la figura di Fulvio Cecoli) nonché del Delegato Provinciale CONI Signor Alessandro Zunino. L'onore di premiare la squadra vincente del torneo e la premiazione individuale del miglior lanciatore sono stati appannaggio di Marcello Malerbi (fraterno amico di Fulvio) grande figura ottuagenaria, di spicco nel baseball sanremese e tutt’ora presente sul campo per proprio diletto personale.