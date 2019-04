Pallamano: tutti i risultati delle formazioni giovanili dell'Abc Bordighera nell'ultimo fine settimana

Prosegue all’insegna del divertimento e del bel gioco la stagione agonistica delle formazioni giovanili dell’Abc Bordighera che, nel weekend appena concluso, ha visto le due formazioni impegnate nei rispettivi campionati dipartimentali francesi superare le squadre avversarie ma soprattutto ha visto due formazioni in continua crescita.

L'Under 13 maschile è uscita vittoriosa in casa della formazione del Vence HB Sport per 23 a 12 in un match giocato sabato pomeriggio in Francia, partita comunque non facile ma che ha visto i giovanissimi bordigotti sempre davanti agli avversari per poi, nella ripresa chiudere l’incontro con un netto vantaggio. Grande agonismo e voglia di giocare in campo e, come detto, soprattutto divertimento. La gara era valida per la 7a giornata del Campionato prehonneur (2a fase), che vede ora i bordigotti al 1° posto in compagnia dell’Antibes e del Btp Nice a 14 punti.

Questi i giovanissimi che hanno partecipato alla trasferta di Vence: Anfosso Simone, Anfosso Matteo (4 reti), Balduzzi Alessandro (1), Bellan Valerio (2), Galant Daniel (1), Ungurean Iulian, Vitetta Davide (3), Mirto Tommaso (7), Basta Mattia (5). Allenatrice: Maria Grazia Germano.

Bene anche la formazione Under 17 maschile che invece supera un ostico Metropole Nizza in casa , nel match giocato domenica mattina al PalaBiancheri con il punteggio di 25-22. Partita dai due volti con un primo tempo che ha visto la formazione bordigotta inseguire e chiudere il primo tempo con un ritardo di 4 reti dai francesi (12-16 1° tempo) a causa dei molti errori soprattutto in fase offensiva ed una difesa non molto attenta. La ripresa ha visto invece i ragazzi guidati dal coach Maria Grazia Germano scendere in campo determinati ed attenti, sfoderando una prestazione di alto livello da parte di tutti i ragazzi che hanno così recuperato prima lo svantaggio e poi chiuso vittoriosi l’incontro. Partita spettacolare e ben giocata da entrambe le formazioni che hanno così divertito anche il pubblico presente. Con la disputa di questa gara, recupero della 4 giornata della 2a fase pre-eccellenza del campionato dipartimentale di categoria, i giovani bordigotti di portano in testa alla classifica a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul S Martin du Var.

Questa la formazione scesa in campo: Barbuscia Oliver J. (2 reti), Loqmane Samir (6 reti), Nardelli Niclas (portiere), Pillon Andrea (9 reti), Zunino Alessio (1 rete), Nardelli Jannis (5 reti), Ballestra Leo (1 rete), Conte Pierpaolo (1 rete), Petrolillo Samuel. Coach. Maria Grazia Germano.

Attività giovanile promozionale: sono in corso gli allenamenti del settore femminile giovanile in vista della partecipazione al Trofeo CONI – fase regionale che si disputerà a maggio a Imperia e che vedrà anche la partecipazione di formazioni a tornei in Francia.

Da segnalare l’inizio, domani, dei corsi del 3° modulo dell’attività extra-scolastica di pallamano, la pallamano dei più piccoli, con appuntamenti al martedì e giovedì alla palestra 'Conrieri' di via Pelloux con inizio alle 17.20, attività promozionale aperta a tutti anche a chi non ha mai giocato a pallamano ed ai precedenti moduli.