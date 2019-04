Tiro a segno. Il taggese Davide Fidale pronto per l'avventura in azzurro: "Un grande onore fare parte di questo Team"

Solo cinque Italiani selezionati per il mondiale T. D. O. in programma ad Aprile in sud America.

Dopo la conquista del mondiale di TDO (Tactical dinamic operation) fatta a maggio del 2017 in Ecuador con il primo posto in long shooting (carabina

lunga distanza) il taggese Davide Fidale si sta preparando per la nuova avventura anche quest'anno in sud America. Il rappresentante di Taggia è entrato da un po' di tempo nella rappresentativa europea che affronterà le varie dinamiche del mondiale in programma ad aprile prossimo.

Si tratta di diverse prove da effettuare in team e in singolo, verranno date delle

missioni da svolgere, dalla pianificazione di un grosso evento a una scorta di un V.I.P. ad alto profilo con simulazioni di attacchi, estrazioni, tecniche di emergenza, guida operativa, bonifica, ricerca esplosivi e poi il loro disinnesco. La somma e le difficoltà che incontreranno avrà un punteggio che aggiudicherà il mondiale.

Faranno parte 54 team da tutto il pianeta esperti della security, squadre speciali di polizia e esercito: "Un grande onore fare parte di questo team - dichiara Fidale - la squadra è pronta un po' meno io perché in Italia è difficile trovare poligoni attrezzati per queste simulazioni, cercherò di portare un po' di Italia e Taggia, visto che saremo solo cinque italiani su quasi 500 concorrenti.

Come lo scorso mondiale porterò sicuramente un po' di olive e olio di Taggia, molto apprezzato dai miei compagni e dai team stranieri ma soprattutto porterò mio capello da madalenante che era con me lo scorso mondiale e che mi porto

fortuna.

Il nostro obbiettivo è entrare nei primi 10 team visto che la squadra è giovane e un po' inesperta in queste competizioni ma per fortuna tutti operatori esperti del mondo della security e militari con molte missioni all'estero. E' il primo mondiale come team leader spero di non deludere nessuno in particolare i nostri sponsor che hanno creduto in questo progetto ma soprattutto in questa, come dico io, pazza squadra perché arriviamo tutti da percorsi lavorativi molto diversi anche se ci accomuna il mondo della security a vari livelli".