Tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo market "Maly Casa"che si terrà sabato 6 aprile

Il prossimo 6 aprile verrà inaugurato il nuovo store "Maly Casa". Durante l'inaugurazione che si terrà dalle 8.30 alle 19.30, verrà presentato il nuovo market in cui si venderà un pò di tutto, ma soprattutto articoli per la casa.

Nel corso dell'Open Day, potrete andare alla scoperta in anteprima, dei vari articoli in vendita, tra cui casalinghi, biancheria, intimo, sartoria, accessori per capelli, materiale elettrico, arredamento, complementi, accessori per la casa e molto altro ancora. Oltre alla presentazione dell'emporio ci sarà anche un buffet di benvenuto. Maly Casa si trova in via Canessa 22 a Sanremo e vi aspetta numerosi per la grande inaugurazione.

Il 15 aprile ci sarà poi l'apertura definitiva, dove potrete usufruire di offerte speciali fino al 29 aprile con sconti eccezionali e su una spesa di almeno 20 € vi sarà dato un "gratta e vinci" che vi consentirà di partecipare ad un'estrazione dove verranno messi in palio fantastici premi. Non mancate assolutamente all'inaugurazione del market "Maly Casa" e sicuramente non rimarrete delusi per la vasta offerta di prodotti a prezzi decisamente competitivi.