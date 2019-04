Basket: bella vittoria esterna del Bki Imperia sul parquet di Vado, punti importanti per i playoff

Vado-Bki Compass 56-77

Vado: De Marzi 11, Ismajlisufat 8, Lugano 8, Madaschi 9, Buzzola 10, Ferro, Ghione 5, Colandrea, Rimino 3, Patrone 2. Coach: Gatto.

Imperia: Fossati L. 11, Poretti 6, Mancuso 10, Berselli 5, Rotomondo 6, Moraglia 10, Lo Mastro, Canobbio 13, Damonte 6, Riello 6, Viale 4. Coach: Pionetti.

Importante vittoria esterna sul parquet del Vado per il BKI Imperia nel campionato di Promozione.

La formazione imperiese, guidata da coach Pionetti, mantiene sempre la testa della gara, ma inizia a prendere un vantaggio rassicurante solo nel terzo periodo, incrementandolo poi nell'ultima frazione di gara.

Al termine del match coach Pionetti commenta: "Servirà allenarsi di più per poter ridurre i troppi errori offensivi e per migliorare la compattezza difensiva in vista dei prossimi impegni, che saranno fondamentali per il piazzamento playoff”.