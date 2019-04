Pallacanestro: gli Under 14 èlite dell'Olimpia Taggia Bki lottano ma nulla possono contro il My Basket

My Basket Genova-Olimpia 75-57

Con soli 8 ragazzi a referto a causa di infortuni, l’Olimpia Taggia (in collaborazione con il BKI) affronta una delle formazioni più forti del campionato Under 14 élite, il My Basket Genova.

Dopo una partenza schiacciante dei genovesi, l'Olimpia chiude il primo quarto 27-11 per i padroni di casa. Dal secondo quarto iniziano a giocare con scelte migliori e una difesa più attenta e riescono ad arrivare al 29-28. Alcune buone giocate dei genovesi (tra cui un canestro da 3 punti allo scadere) fanno sì che i locali vadano in vantaggio all'intervallo di 7 lunghezze. Nel terzo quarto inizia a farsi sentire la fatica e la squadra di casa si riporta ad un buon margine di vantaggio. Stringendo i denti nell’ultimo periodo, nonostante la sconfitta per mano dei meritevoli primi in classifica, lo scarto rimane quasi invariato.

"Siamo orgogliosi di questi ragazzi perché non si sono risparmiati e hanno reagito nonostante le difficoltà e la stanchezza - commenta coach Pionetti, che pensa già alla prossima gara - venerdì, in gara 2 proveremo a fare una partita ancora più positiva".