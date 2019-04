Calcio, Prima Categoria. Camporosso, Francesco Zito trascina i rossoblù: "Vincere un derby ha sempre un sapore particolare. Continuiamo il nostro sogno"

Il Camporosso sta continuando il suo sogno nel campionato di Prima Categoria. Il derby contro il Don Bosco Valle Intemelia è stato un vero successo per i ragazzi di mister Luci che con un netto 5-2 si sono tenuti in scia alla capolista Veloce Savona.

"Vincere un derby..." Mattatore del match è Francesco Zito che con sulle spalle il numero 10 realizza una super tripletta: "Vincere un derby ha sempre un sapore particolare - esordisce a Rivierasport.it il protagonista rossoblù - e per noi vale tanto anche per inseguire il nostro sogno. I gol li dedico ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia che mi è sempre vicino e al mio migliore amico Salvatore Mistretta".

"Non dipende tutto da noi". Gli ultimi 270 minuti di gioco saranno decisivi per capire se il Camporosso salirà direttamente in Promozione o se dovrà attendere la lotteria dei playoff: "Noi ci crediamo - sottolinea Zito - anche se sappiamo che purtroppo non dipende solo da noi. Fino a quando la matematica ce lo consente abbiamo il dovere di crederci".