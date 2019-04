Calcio, Promozione. Sanstevese, vittoria pesante sul Mignanego. Siciliano: "Per noi vale tanto, guardiamo partita per partita. Il risultato del Celle Ligure..."

La Sanstevese torna dal campo del Mignanego con tre punti pesanti in chiave salvezza diretta. La compagine di Santo Stefano al Mare, in un colpo resta a -4 da Celle Ligure e Varazze (ma i neroazzurri hanno una partita in meno) e vanno a +6 sulle squadre che l'inseguono.

"Vittoria che vale tanto, ci crediamo da agosto". Ad analizzare il successo in terra genovese, firmato dalla doppietta di Cutellè, è mister Simone Siciliano: "Per noi è una vittoria che vale tanto - analizza il tecnico - non è facile giocare contro chi non ha più nulla da chiedere al proprio campionato anche se il risultato del Celle Ligure ci ha un po' stupiti: ma questo è il bello del calcio... Guardiamo partita per partita e ci crediamo da Agosto. Ora c è poco tempo per fare calcoli, bisogna giocare ogni partita come fosse quella decisiva, poi i conti li facciamo il 5 maggio".

"Merito dei ragazzi". Siciliano elogia il gruppo a disposizione: "Il merito è tutto dei ragazzi - evidenza Siciliano - c'è la voglia di non mollare mai, di non deprimersi alle sconfitte e di non esaltarsi alle vittorie. Abbiamo e ci meritiamo di rimanere in categoria: ho a disposizione ragazzi straordinari che fanno dei sacrifici enormi in settimana".