Calcio, Seconda Categoria. Carlin's Boys a 90 minuti dal grande traguardo. Alessio Campagnani risolve la pratica Villanovese: "Dovremo essere concentrati questa settimana. La mia rete? Dedicata a Raffaele Astorino"

La Carlin's Boys è a 90 minuti dal grande traguardo nel campionato di Seconda Categoria. I neroazzurri di mister Litardi si confermano in vetta ad un turno dalla fine grazie alla perla di Alessio Campagnani che stende la Villanovese:

"La vittoria con la Villanovese è stata importantissima - sottolinea il match winner - perché anche se avremmo potuto segnare di più. io compreso, ci permette di dedicarci a una sola e ultima partita. Penso che l'ultima settimana dovremmo essere tutti concentrati, consapevoli di non poter sbagliare perché sicuramente l'Atletico Argentina vincerà".

La dedica speciale dell'attaccante: "La mia rete voglio dedicarla senza ombra di dubbio a Raffaele Astorino".

Campagnani non pensa al futuro: "La prossima stagione? E' ancora presto, prima finiamo questo campionato. E' un po' che mancavo dalla scena, prima di quest'anno mi sono infortunato gravemente per due anni consecutivi, quindi non tutto dipenderà da me. Comunque alla Carlin's Boys sto benissimo e non ce nessun motivo per ora che mi spinga a cambiare società".