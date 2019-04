A Sky Sport è intervenuta Flavia Pennetta, moglie del tennista armese Fabio Fognini, che ha analizzato il momento non facile del marito:

"Non è riuscito a prepararsi a livello mentale bene - ha dichiarato all'emittente privata la Pennetta - non riuscendo a gestire determinate situazioni a lui già acquisite. Invece non è così perchè nel tennis non c'è mai un primo turno facile".