Pallamano Ventimiglia show a Carros. Coach Malatino entusiasta: "Grande prestazione, ma complimenti ai nostri avversari"

CAMPIONATO FRANCESE SENIOR

CARROS-PALLAMANO VENTIMIGLIA 26-27

Ancora una grande prestazione per la Pallamano Ventimiglia che sabato sera, dopo un incontro tiratissimo, è riuscita ad avere la meglio sui rivali francesi del Carros, agguerriti avversari ed all'ultima spiaggia, nel tentativo di arrestare la marcia dei frontalieri di capitan D'Attis e del prode scudiero Lina.

L'incontro è stato sin dai primi minuti giocato ad alti ritmi; i frontalieri pigiavano sull'acceleratore per dare un segno della loro forza e al 10 minuto di gioco, conducevano per 1-5.

La reazione del Carros, non tardava a manifestarsi ed i viola francesi, con un parziale di 11 a 4, si portavano a tre lunghezze di vantaggio(12-9) a 7 minuti dalla fine della primo tempo. I ventimigliesi però non ci stavano ed aggiustate alcune falle difensive reagivano alla grande chiudendo la prima frazione di gara sul 13-14 a loro favore, dopo che il portiere Coccoluto esibiva il meglio della sua grande tecnica e determinazione.

La ripresa vedeva un Ventimiglia più attento in difesa che con attenzione, rendeva difficoltose le iniziative dei francesi; la gara però era sempre molto equilibrata. I ragazzi ponentini, riuscivano a 5 minuti dalla fine a realizzare con Benizzotto prima e con Campuzano poi, il vantaggio massimo di quattro reti(21-25), ma quando sembrava che la vittoria fosse messa in cascina, la squadra transalpina aveva un ultimo sussulto ed addirittura all'ultimo secondo anche la possibilità di pareggiare in contropiede, ma un grandissimo Coccoluto (autore di 17 parate !!!), si esibiva in un vero capolavoro che dava la sofferta vittoria alla propria squadra, permettendogli di continuare la serie positiva a punteggio pieno.