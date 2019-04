Calcio a 5 maschile. Termina il sogno dell'Airole FC. Passa l'Imperia dopo un equilibrato 3-3. Mattia Ambesi: "Ci abbiamo provato fino alla fine"

CALCIO A 5 MASCHILE - PLAYOFF -

IMPERIA-AIROLE 3-3

Il sogno dell'Airole FC termina, quello dell'Imperia può continuare. Questo è il verdetto del playoff di calcio a 5 maschile tra neroazzurri e fronatalieri disputato ieri sera al Palazzetto di Imperia, sede che ospiterà il fine settimana del 13-14 aprile la Final Four.

Match equilibrato. La partita termina con un equilibrato 3-3 anche dopo i supplementari, ma con il risultato di parità che rpemia i neroazzurri che hanno avuto un miglior piazzamento in campionato.

Partita di sostanziale equilibrio dopo un primo tempo terminato 1-1. Nel secondo tempo Imperia avanti sul 2-1, ma l'Airole FC reagisce e pareggia subito i conti (2-2). I frontalieri passano avanti, ma i neroazzurri non demordono e trovano il definitivo 3-3. Nei supplementari gli ospiti sfiorano il colpo qualificazione, con l'estremo difensore di di casa si supera: ma l'Airole FC non merita di uscire dai playoff.

"Ci abbiamo provato fino alla fine ma non è andata come speravamo - dichiara il giocatore dell'Airole FC Mattia Ambesi - e paghiamo qualche errore commesso in campionato, visto che non siamo riuscirci a piazzarci meglio. Ma va bene così, l'Imperia ha meritato visto il loro piazzamento. Mettiamo esperienza nel nostro bagaglio per fare bene il prossimo anno".