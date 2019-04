Calcio, Promozione. Lotta al primato: Ospedaletti o Loanesi? Nelle ultime tre tappe serve freddezza

L'Ospedaletti nelle ultime due partite di campionato ha totalizzato un solo punto e dopo la sconfitta interna contro l'Arenzano è arrivato un pareggio importante sul campo della Dianese & Golfo.

Le ultime tre tappe. Per festeggiare il meritato salto in Eccellenza gli orange di mister Carlet devono superare tre ostacoli non semplici. Domenica pomeriggio tra le mura amiche contro un Ceriale in piena lotta salvezza non sarà una passeggiata per Frenna e compagni, così come la trasferta sul campo della Sestrese (28 aprile) dopo la lunga pausa. L'Ospedaletti chiuderà tra le mura amiche contro il Legino (5 maggio).

Loanesi all'assalto. Dietro gli orange ecco la Loanesi che ha approfittato degli ultimi due risultati non esaltanti della capolista portandosi a -5 dalla vetta. I rossoblù, dopo il colpo sul campo del Ceriale, affronteranno in serie Varazze (7 aprile), Legino (28 aprile) e Dianese & Golfo (5 maggio).

OSPEDALETTI vs LOANESI: LE ULTIME TRE TAPPE VERSO L'ECCELLENZA

OSPEDALETTI (Punti 60)

Domenica 7 aprile: Ospedaletti-Ceriale

Domenica 28 aprile: Sestrese-Ospedaletti

Domenica 5 maggio: Ospedaletti-Legino

LOANESI (Punti 55)

Domenica 7 aprile: Loanesi-Varazze

Domenica 28 aprile: Legino-Loanesi

Domenica 5 maggio: Loanesi-Dianese & Golfo