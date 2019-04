Calcio, Seconda Categoria. San Bartolomeo, Roberto Iannolo bomber sempre verde: strepitoso poker al San Filippo Neri

Finale di stagione stratosferico per Roberto Iannolo, meno per il San Bartolomeo Calcio sconfitto sul campo del San Filippo Neri con un rocambolesco 6-5 dove lo spettacolo non è mancato.

Roby Iannolo show. Nonostante la sconfitta esterna in casa gialloblù continua a brillare, nonostante le 45 candeline, la stella di Roberto Iannolo. Il bomber sempre verde firma una strepitosa quaterna ai giallorossi a conferma che la voglia di giocare e divertirsi non gli è mai passata. Una carriera straordinaria quello dell'ex Imperia, Sanremese e Vado fra le tante contornata dalle ultime tre stagioni nella nuova società gialloblù.

Il San Bartolomeo Calcio chiuderà la stagione nel campionato di Seconda Categoria, domenica pomeriggio in casa contro la Villanovese: obiettivo è il sorpasso in extremis alla Virtus Sanremo in classifica.