Calcio, Serie D. Sanremese, testa ai playoff da secondi: oggi lo Spazio Interviste con mister Lupo e bomber Lo Bosco

In casa Sanremese la testa è ai playoff da secondi. Il Lecco ha vinto meritatamente un campionato e ora la compagine matuziana nelle ultime cinque partite deve riuscire a mantenere i sette punti di vantaggio sul Savona terzo della classe.

Secondo posto vitale. Arrivare secondi vuol dire per i biancoazzurri disputare sia la semifinale che l'eventuale finale degli spareggi tra le mura amiche con due risultati su tre a disposizione (con il pareggio passa la miglior piazzata), per avere un posto importante nella graduatoria ripescaggi in Serie C mai così importante come quest'anno, visto i tanti club in via di fallimento.

Spazio Interviste. Nel tardo pomeriggio di oggi appuntamento con lo Spazio Interviste in casa matuziana. Protagonisti della settimana saranno mister Alessandro Lupo e bomber Loreto Lo Bosco che tratteranno diversi argomenti: dal secondo 0-0 interno consecutivo ottenuto contro il Sestri Levante, fino alle ultime cinque tappe contro Bra, Lecco, Inveruno, Casale e Borgosesia.

SANREMESE: LE ULTIME 5 TAPPE

Domenica 7 aprile: Bra-Sanremese

Domenica 14 aprile: Sanremese-Lecco

Giovedì 18 aprile: Inveruno-Sanremese

Domenica 28 aprile: Sanremese-Casale

Domenica 5 maggio: Borgosesia-Sanremese