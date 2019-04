Calcio, Taggia, un occhio sul futuro della panchina: dalla conferma di Maiano agli obiettivi Siciliano e Notari

Dopo le ultime prestazioni non importanti, anche a causa di una rosa ridotta all'osso tra infortuni e squalifiche, in casa Taggia si guarda alla prossima stagione.

Maiano bis? Tutto ruota intorno alla conferma di mister Christian Maiano che tanto bene ha fatto in questa stagione fino alla conquista della finale di Coppa Italia Promozione che si giocherà a maggio contro il Rivasamba. Ma il tecnico potrebbe essere ambito anche se il volere è quello di continuare questo progetto.

Siciliano e Notari. Ma in caso di clamorosa separazione a fine stagione tra le parti, secondo indiscrezioni, i dirigenti giallorossi potrebbero dare l'assalto a due profili importanti per la categoria. In pole ci sarebbe Simone Siciliano (già seguito la scorsa estate), attuale tecnico della Sanstevese, con in linea anche l'identikit che porta a Arturo Notari. L'allenatore della Sanremese Juniores potrebbe ripartire da una Prima Squadra dopo la parentesi giovanile.

La terza ipotesi potrebbe essere rappresentata nel ritorno di Mauro Tirone, ma l'allenatore del Riva Ligure è corteggiato dall'Atletico Argentina, in caso di separazione da Pesante.