Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, caccia ad un finale di stagione importante: i granata si giocano la permanenza nella categoria

Per evitare la lotteria dei playout servirà un miracolo come dichiarato dopo lo 0-0 contro il Rapallo domenica scorsa Fabrizio Gatti. Ma il Ventimiglia ha a disposizione tre partite per crederci e preparare al meglio il delicato spareggio per mantenere la categoria.

Le ultime tre tappe. I granata dovranno affrontare due avversari su tre molto insidiosi e in corsa per obiettivi negli ultimi 270 minuti di gioco. Per le posizioni playout tutto può cambiare in un attimo visto che Rapallo (28 punti), Alassio FC (28 punti), lo stesso Ventimiglia (25 punti) e Sammargheritese (24 punti) sono racimolati in una manciata di punti.

I frontalieri non dovranno sbagliare domenica pomeriggio sul campo della Sammargheritese, uno scontro diretto da vincere ad ogni costo. Dopo la lunga pausa di due settimane (torneo delle Regioni più pausa di Pasqua) il Ventimiglia tornerà in campo tra le mura amiche del 'Morel' nel sentito derby contro l'Imperia (28 aprile), con i neroazzurri in piena bagarre per la Serie D. L'ultimo match sarà sul campo del Finale (5 maggio).

LE ULTIME TRE TAPPE DEL VENTIMIGLIA

Domenica 7 aprile: Sammargheritese-Ventimiglia

Domenica 28 aprile: Ventimiglia-Imperia

Domenica 5 maggio: Finale-Ventimiglia